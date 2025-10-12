Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин пригласил глав государств Содружества Независимых Государств на неформальный саммит, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря 2025 года, сообщает ТАСС.

Приглашение было озвучено 10 октября в Душанбе во время заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. Путин отметил, что встреча состоится в преддверии Нового года, согласно сложившейся традиции проведения подобных мероприятий в Санкт-Петербурге.

По словам российского лидера, вопрос о проведении неформальной встречи уже обсуждался ранее. Точная дата саммита пока не уточняется.