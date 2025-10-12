Женская сборная Туркменистана U-17 стартует в отборе на Кубок Азии
13 октября туркменские футболистки начнут борьбу за путевку на финальную часть Кубка Азии-2026, который пройдет с 30 апреля по 17 мая в Китае. Соперниками туркменской сборной в группе F станут команды Таиланда и Непала. Все матчи группового этапа состоятся в Чонбури (Таиланд).
Как сообщает ФФТ, команда провела подготовительные сборы в Ашхабаде под руководством главного тренера Бориса Боровика и его помощников – Бегенча Гараева, Халиды Эшниязовой и Марии Чарыевой. В заявку на турнир включены 19 футболисток.
Расписание матчей:
13 октября – Туркменистан – Таиланд
15 октября – Непал – Туркменистан
17 октября – Таиланд – Непал