В Ашхабаде состоялась презентация новых научных трудов Гурбангулы Бердымухамедова

В рамках международной научной конференции и выставки «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», проходящей в Ашхабаде, состоялись презентации XVII тома книги «Лекарственные растения Туркменистана» и книги «Достижения в сфере здравоохранения» академика Академии наук Туркменистана, доктора медицинских наук, профессора Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает государственное информагентство TDH.

В мероприятиях приняли участие заместители председателя Кабинета министров, руководители и специалисты министерства здравоохранения и медицинской промышленности, профильных ведомств, представители других министерств, государственных органов, общественных организаций, СМИ, а также студенческая молодежь.

XVII том «Лекарственных растений Туркменистана» содержит полные сведения о 107 лекарственных растениях. Многотомное научное издание переведено на многие языки мира и пользуется популярностью в международном медицинском сообществе. Книга включает словарь названий лекарственных растений, сведения о способах приготовления лечебных напитков, их сборе и сроках хранения.

Книга «Достижения в сфере здравоохранения» состоит из 22 глав и на основе конкретных фактов и статистических данных демонстрирует достижения в здравоохранении и фармацевтической отрасли Туркменистана. Издание доступно на туркменском, английском и русском языках.