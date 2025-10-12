В Ашхабаде открылась персональная выставка картин Чарымурата Язмурадова

В Выставочном центре изобразительных искусств Ашхабада открылась персональная выставка работ художника Чарымурата Язмурадова, посвящённая его 50-летию. Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», автор представил 216 полотен, в числе которых живопись, акварель, зарисовки.

Работы заняли оба этажа выставочного центра, знакомя зрителей с богатым разнообразием внутреннего мира художника.

Чарымурат Язмурадов родился в Иолотани в совсем не творческой семье. Однако вместо игры на улице с ребятами он предпочитал уединение с карандашом и листом бумаги. Не известно, как бы сложилась его судьба, если бы в школе не открылся кружок рисования.

Учитель Рахим Атаджиков заметил способности юноши и сообщил об этом родителям. Отец с матерью поддержали сына, и после окончания 8 класса он стал студентом Туркменского государственного художественного училища, а затем – студентом Государственной академии художеств Туркменистана.

Художник работает в жанре неоромантического символизма.

На выставке много небольших по размеру этюдов и зарисовок. В основном это пейзажи родного края, а также Турции и Китая, которые посетил художник. Некоторые из них удивляют композицией и цветовым решением.

«Я не люблю ходить по проторённой тропе, мне всегда хочется заглянуть в загадочные миры», – говорит он о серии картин под общим названием «На глубине тайн». Под водой скрыты несметные богатства из кораблей, потерпевших крушение от природных стихий. «Но всё это – обман, – утверждает художник, – богатство в том, что мы живём».