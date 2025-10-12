Выступление Президента Туркменистана на заседании Совета глав государств СНГ
(Город Душанбе, 10 октября 2025 года)
Уважаемые главы государств!
Прежде всего, позвольте выразить благодарность уважаемому Президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу Рахмону за гостеприимство и созданные условия для работы.
На фоне нынешних непростых тенденций в международной политике Содружество Независимых Государств сохраняет себя как формат уважительного и равноправного взаимодействия. Между его участниками идёт структурированный диалог по внешнеполитическим, экономическим, торговым, гуманитарным и другим направлениям.
Отлажены механизмы межправительственных и межведомственных встреч. Развивается культурное сотрудничество. Существенно расширяется диапазон участия СНГ в работе других многосторонних структур и объединений.
Всё это говорит о наличии серьёзного потенциала Содружества как эффективного механизма партнёрства, отвечающего интересам наших народов.
Несомненно, одной из важнейших задач нашей деятельности было и остаётся сохранение на пространстве СНГ устойчивой системы безопасности и стабильности. Туркменистан исходит из того, что все без исключения государства-участники заинтересованы в том, чтобы добрососедство, согласие и взаимопонимание были определяющими характеристиками отношений между нашими странами.
В этой связи нужно отметить важность регулярного проведения в рамках СНГ политико-дипломатических консультаций, в ходе которых происходит полезный обмен мнениями. Такие встречи помогают лучше узнать позиции, оценки и озабоченности партнёров, и зачастую выходить на взаимосогласованные решения. Туркменистан выступает за развитие таких консультаций, расширение их тематики, в первую очередь, с учётом нынешних серьёзных вызовов.
В этом контексте считаем одной из ключевых внешнеполитических задач СНГ отстаивание международного права и Устава Организации Объединённых Наций. Необходимость защиты и укрепления международного права была чётко заявлена Туркменистаном на нынешней сессии Генассамблеи.
Также полагаем, что нужно максимально использовать те возможности, которые открываются в связи с принятием 6 августа 2025 года Резолюции Генеральной Ассамблеи «Сотрудничество между ООН и СНГ».
Предлагаем дать поручения нашим внешнеполитическим ведомствам приступить к согласованной и активной работе в ООН по данной повестке, разработать механизм консультаций, обеспечить привлечение к ним максимально широкого числа государств-членов ООН.
Приоритетной сферой приложения усилий и потенциалов в рамках СНГ считаем экономику.
В нынешних геоэкономических реалиях укрепление экономической, производственной мощи СНГ, его превращение в сильного и выгодного партнёра для других стран и объединений является насущной задачей. Её решение позволит не только динамично развивать экономические связи внутри Содружества, но и обеспечить прочные позиции СНГ в Евразии, на долгосрочной основе планировать и участвовать в крупных континентальных, региональных и международных проектах, в создании современной транспортной, энергетической инфраструктуры, промышленных и технологических поясов партнёрства.
Главным ориентиром здесь является Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года. Туркменистан считает, что она должна быть реализована в полном объёме, обеспечиваться и подпитываться постоянной поддержкой политического руководства наших стран, рассматриваться в качестве стратегической задачи совместного развития и сотрудничества.
Особое внимание обращаем на транспортную составляющую. Сегодня создаются реальные транспортно-логистические маршруты по линиям Север–Юг и Восток–Запад. Их конфигурация охватывает практически всё пространство СНГ. Таким образом открываются хорошие возможности для наших стран стать ключевыми связующими звеньями трансконтинентального сообщения, использовать не только объективные географические преимущества, но и свои компетенции, опыт, производственные, технологические, сервисные возможности для участия в этих проектах на современных принципах и критериях.
В этой связи Туркменистан уделяет особое место значимости Центральной Азии и Каспийского региона как важнейших логистических центров и связующего пространства в Евразии. Убеждён, что его эффективное использование отвечает экономическим, торговым, инвестиционным, логистическим интересам и потребностям всех стран СНГ.
Не случайно каспийская тема активно обсуждалась на состоявшейся в августе этого года в Туркменистане Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Там было подчёркнуто, что транзитно-логистический потенциал Каспия приобретает глобальное измерение. Именно через Каспийский регион будут проходить главные магистрали евразийского сообщения по вертикали и горизонтали, из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и на Ближний Восток, из России на Юг, в Иран, Индию, страны Залива. Необходимо полноценное участие стран Содружества в формировании каспийского логистического хаба, утверждение и упрочение своих позиций в этом проекте на взаимовыгодной и согласованной основе. Как мы неоднократно заявляли, Туркменистан готов содействовать этой цели, предметно обсуждать с партнёрами возможности использования своей портовой инфраструктуры на Каспийском море в общих интересах.
Наша страна также обращает внимание на такой значимый аспект сотрудничества, как взаимная торговля, создание промышленных и технологических цепочек, проектирование совместных производственных проектов с участием стран Содружества.
В условиях возрастающей жёсткой конкуренции на мировых рынках, тенденций экономического протекционизма, нам – государствам СНГ – нужно обеспечить надёжные и долговременные гарантии устойчивости собственного развития, создавать прочные и эффективные модели партнёрства с применением наших объективных преимуществ – исторических и структурных.
Важнейшим фактором экономической динамичности и конкурентоспособности СНГ являются технологическая и инновационная составляющие. Полагаем, что на этом направлении сейчас нужно сделать особый акцент, приступить к реальному, предметному технологическому партнёрству, наладить системный обмен знаниями и компетенциями. Отводим центральное место в этом процессе научно-техническому диалогу в рамках СНГ. Нужно чётко ориентировать и поручать соответствующим органам Содружества активно содействовать повышению роли базовых учреждений СНГ научно-технического и технологического профиля, поощрять их участие в межправительственных и межведомственных контактах и в принятии решений.
Традиционно культурно-гуманитарная сфера занимает особе место в сотрудничестве наших государств. Это способствует не только лучшему пониманию и знанию друг о друге, но и утверждению в наших странах, в общественном сознании базовых ценностей, здоровых нравственных и этических ориентиров. Культурное наследие народов Содружества – это интеллектуальная и духовная опора общественного, политического и социального развития.
Туркменистан твёрдо привержен самому широкому сотрудничеству стран СНГ в культурной, научной, образовательной, спортивной сферах. Будем поддерживать такие связи.
Уважаемые главы государств!
Как вы знаете, в нынешнем году Туркменистан отмечает историческое событие – 30-летие постоянного нейтралитета нашей страны. Будет уместным напомнить, что страны СНГ стояли у истоков его международного признания, активно содействовали этому в ООН, в других международных организациях и форумах.
Пользуясь этой возможностью, я хотел бы ещё раз пригласить глав государств Содружества на торжества, посвящённые юбилею, которые пройдут в Ашхабаде
12 декабря этого года, а также на Международный форум мира и доверия. Ваше участие в этих значимых мероприятиях станет важным вкладом в их успешное проведение и будет высоко оценено народом Туркменистана.
В заключение хотел бы выразить благодарность Президенту Республики Таджикистан уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону за умелое председательство его страны в СНГ в нынешнем году.
Адресую слова признательности Генеральному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву за эффективную координацию деятельности органов Содружества и большой вклад в проведение нынешнего Саммита.
Источник: TDH