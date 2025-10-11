Языковой вуз Туркменистана подписал соглашения с зарубежными образовательными учреждениями  

Сегодня Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади на полях международной выставки и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» подписал соглашения с авторитетными зарубежными партнерами в сфере образования.

В частности, были подписаны следующие документы:

*Меморандум о взаимопонимании между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и Норвичским институтом языкового образования (Великобритания);

*Соглашение об академическом и культурном сотрудничестве между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и факультетом педагогических наук – Философия III Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера (Федеративная Республика Германия).

Подписанные документы нацелены на обмен накопленным позитивным опытом, расширение образовательных программ, создание совместных образовательных и научных инициатив, активизацию интеграции сторон в международное научное пространство. Они ознаменовали новый этап в реализации стратегических задач вуза, подготовке высококвалифицированных специалистов, совершенствовании национальной системы образования и её приближении к международным стандартам.