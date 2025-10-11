Профессор Галле-Виттенбергского университета провела семинар в туркменском языковом вузе

В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади состоялся методический семинар для преподавателей немецкого языка, который провела профессор дошкольного образования и сенатор академического сената Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера (Федеративная Республика Германия) Йоханна Мирендорф.

Как сообщили «Туркменпорталу» в ТНИМЯ, профессор поделилась своими методическими рекомендациями по вопросам возрастного развития детей, изучения социальной педагогики, важности разработки методов и приёмов для гармоничного развития ребёнка и семьи, обучения подрастающего молодого поколения, а также значимости проведения обучающих и развивающих мероприятий в библиотеках в целях организации полезного досуга детей.

«Семинар оказался особенно полезным и вдохновляющим для преподавателей немецкого языка нашего вуза», — отметили в институте.