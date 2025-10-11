Президент Туркменистана пригласил лидеров стран СНГ на празднование 30-летия нейтралитета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил глав государств Содружества Независимых Государств принять участие в торжествах, посвященных 30-летию постоянного нейтралитета страны, которые пройдут в Ашхабаде 12 декабря 2025 года, передает TDH.

«В нынешнем году Туркменистан отмечает историческое событие – 30-летие постоянного нейтралитета нашей страны. Страны СНГ стояли у истоков его международного признания, активно содействовали этому в ООН, в других международных организациях и форумах», – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что участие глав государств Содружества в юбилейных торжествах и Международном форуме мира и доверия «станет важным вкладом в их успешное проведение и будет высоко оценено народом Туркменистана».