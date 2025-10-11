Президент Туркменистана наградил медработников по случаю профессионального праздника

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о награждении государственными наградами работников здравоохранения и медицинской промышленности по случаю их профессионального праздника, сообщает TDH.

В указе отмечается, что работа по развитию национальной системы здравоохранения и медицинской промышленности является одним из приоритетных направлений государственной политики. Награды вручены за большой вклад в охрану здоровья населения, внедрение эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а также за многолетний добросовестный труд и высокий уровень профессионализма.

В постановлении отмечается:

По случаю Дня работников здравоохранения и медицинской наградить следующих граждан медалью Туркменистана «Watana bolan söýgüsi üçin» («За любовь к Родине»):

заведующего отделением ортопедии Международного оздоровительно-реабилитационного центра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Ишимова Чарымырата;

врача-статистика Стоматологического центра Дирекции международных медицинских центров Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Гарлыева Джумадурды Нурягдыевича;

техника I категории по обслуживанию медицинского оборудования эндокринологического блока Международного центра эндокринологии и хирургии Дирекции международных медицинских центров Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Ходжагулыева Гурбанмырата Мухамметнуровича;

семейного врача Дома здоровья № 14 Ашхабадского городского управления здравоохранения Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Малахову Татьяну Алексеевну;

заведующего кафедрой фармакологии Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева Атагараева Мухамметгулы Ашыровича;

ассистента кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева Аззиеву Мухаббет Эргешовну;

присвоить следующим гражданам почётные звания «Türkmenistanyň halk lukmany» («Народный врач Туркменистана»):

заведующему кафедрой урологии и андрологии Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева Чарыеву Мухамметберди;

начальнику управления здравоохранения города Аркадаг Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Ишангулыеву Юсупу Ходжадурдыевичу;

заведующему отделением нейрохирургии Международного центра травматологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Ачылдурдыеву Аннагулы;

ведущему научному сотруднику Центра общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Бородиной Ольге Николаевне;

главному врачу санатория имени Сапармурата Туркменбаши Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Аманмухаммедову Гелди Тагановичу;

почётное звание «Türkmenistanyň at gazanan saglygy goraýyş işgäri» («Заслуженный работник здравоохранения Туркменистана»):

заведующему лечебно-профилактическим отделом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Эргешову Мухаммету Бозоглановичу;

директору Международного научно-клинического центра физиологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Агамырадову Чары Розыевичу;

врачу-педиатру Международного центра «Ene mähri» Дирекции международных медицинских цент­ров Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Рахманову Батыру Тиркишовичу;

врачу Международного центра неврологии Дирекции международных медицинских центров Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Непесову Ресулу;

главному врачу санатория «Arçman» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Аннасахедову Чарыяру Амансахедовичу;

главному врачу Дашогузского центра неотложной скорой помощи Дашогузского велаятского управления здравоохранения Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Гурбанову Мердану Мырадовичу.