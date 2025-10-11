Около 20 российских вузов участвуют в международной выставке в Туркменистане

Около 20 представителей высших учебных заведений России участвуют в международной выставке «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства», которая открылась сегодня в Ашхабаде.

«Российское образование представлено на отдельном стенде в Торгово-промышленной палате Туркменистана. Приехали гости из РФ по различным профилям: известный всему миру МГИМО, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Астраханский государственный медицинский университет, Набережночелнинский педагогический университет», – сообщила первый секретарь посольства России в Туркменистане, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева.

По ее словам, посетители выставки смогут ознакомиться с различными направлениями образования, представленными в России. «Отрадно, что выставку и конференцию посещают представители вузов из различных субъектов Российской Федерации, в том числе удаленных регионов», – отметила дипломат.

Выставка приурочена ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, который отмечается ежегодно 10 октября. Мероприятие продлится до 12 октября.