Глава Туркменистана назвал Победу в ВОВ объединяющей скрепой для стран ЦА и России

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назвал Победу в Великой Отечественной войне прочной скрепой, объединяющей страны Центральной Азии и Россию, передает TDH.

«Нынешний год во многих смыслах особый для наших стран. Мы вместе отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это событие всегда будет прочной скрепой, объединяющей наши народы и государства», – сказал он в своем выступлении на саммите «Центральная Азия – Россия».

По словам главы Туркменистана, верность общему историческому наследию и приверженность идеалам добрососедства, дружбы и равноправия переносятся в практику межгосударственных отношений. «Мы опираемся на них, всегда подчёркиваем их непреходящий характер», – отметил он.

Президент Туркменистана подчеркнул важность развития гуманитарных, образовательных и научных связей между Центральной Азией и Россией. Такие связи укрепляют отношения, создают заделы на будущее и формируют у народов, включая молодежь, уважение и симпатию друг к другу, пояснил Сердар Бердымухамедов.

«Это позитивные тенденции, проявление которых мы видим и должны поддерживать и поощрять», – резюмировал глава государства.