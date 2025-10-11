В северном регионе Туркменистана заложен фундамент Центра охраны здоровья матери и ребёнка

Сегодня в честь Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в городе Дашогузе состоялась церемония закладки фундамента Центра охраны здоровья матери и ребёнка на 400 мест.

Как сообщает ТДХ, церемония сопровождалась яркими выступлениями деятелей культуры и искусства.

Хяким Дашогузского велаята зачитал поздравительное послание Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова работникам здравоохранения и медицинской промышленности страны.

Под бурные аплодисменты присутствующих на строительной площадке была помещена табличка с памятной надписью и заложен фундамент будущего центра.