В Марыйском велаяте Туркменистана открыта инфекционная больница на 300 мест

В Марыйском велаяте Туркменистана введена в эксплуатацию современная велаятская инфекционная больница на 300 мест. Открытие медицинского учреждения было приурочено к профессиональному празднику работников здравоохранения и медицинской промышленности, сообщает TDH.

Новая больница построена в генгешлике «Täze güýç» Марыйского этрапа частным предприятием «Hil Merkezi» на площади около 9 гектаров. Медицинский комплекс включает 17 отделений, в том числе приемное, консультативно-диагностическое, три легочных отделения, хирургии, педиатрии, реанимации, а также лабораторию и профилакторий.

Все отделения оснащены современным медицинским оборудованием ведущих производителей из США, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Китая, Польши, России, Швейцарии и Японии. В больнице внедрена цифровая информационная система для регистрации пациентов, установлена пневмовакуумная система доставки биологических материалов в лабораторию.

В церемонии открытия приняли участие депутаты Меджлиса, руководители органов местного самоуправления и учреждений здравоохранения. Хяким Марыйского велаята зачитал приветственное обращение Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова к работникам здравоохранения.

От имени главы государства новой больнице были переданы автомобили для оказания неотложной медицинской помощи и проведения диагностики. Отличившиеся строители получили памятные подарки.