В Ашхабаде заложен фундамент многопрофильной больницы на 500 мест

Сегодня в честь Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности в Ашхабаде состоялась церемония закладки фундамента многопрофильной больницы на 500 мест. Об этом сообщает ТДХ.

На церемонии закладки присутствовали председатель Меджлиса, члены Правительства, руководители министерств и ведомств, а также многочисленные зарубежные гости и работники здравоохранения.

Церемония сопровождалась яркими выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов.

В ходе мероприятия в фундамент будущей больницы был заложен специальный ящик с памятной надписью и дан официальный старт строительству объекта.

В больнице будут внедрены самые передовые технологии современной медицины, отмечает источник.