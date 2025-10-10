Сердар Бердымухамедов и Эмомали Рахмон обсудили двустороннее сотрудничество Туркменистана и Таджикистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. Об этом сообщает TDH.

Глава государства прибыл в столицу Таджикистана для участия во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и очередном заседании Совета глав государств СНГ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области региональной безопасности и охраны окружающей среды. Особое внимание было уделено торгово-экономическому взаимодействию как одному из приоритетных направлений двусторонних отношений.

Президенты отметили целесообразность принятия необходимых мер для полного раскрытия потенциала двух стран, увеличения объема взаимного товарооборота и диверсификации экономических связей.

Важную роль в развитии двусторонних отношений играет Межправительственная туркмено-таджикская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Последнее заседание комиссии состоялось в Ашхабаде в октябре 2024 года. Стороны договорились провести очередное заседание в ближайшее время.

Туркменистан и Таджикистан также придают большое значение развитию отношений в сфере культуры и научно-образовательного сотрудничества.

По итогам встречи Сердар Бердымухамедов и Эмомали Рахмон подтвердили приверженность обеих стран дальнейшему развитию и укреплению традиционно дружественных отношений и обменялись наилучшими пожеланиями.