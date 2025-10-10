Президент Туркменистана принимает участие в саммите «Центральная Азия – Россия»

Сегодня во второй половине дня Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Республике Таджикистан, направился во Дворец приёмов – место проведения Второго саммита «Центральная Азия – Россия», сообщает TDH.

«Главу Туркменистана тепло встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. После официального совместного фотографирования глав государств – участников саммита, началась встреча на высшем уровне в формате «Центральная Азия – Россия», – говорится в сообщении.

В саммите принимают участие главы государств Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России. Лидеры обсудят сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций, логистики, энергетики, а также вопросы безопасности.