Президент Туркменистана прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Таджикистан для участия во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Как отмечает TDH, сотрудничество государств Центральной Азии и России является одним из динамично развивающихся и стратегически важных направлений региональной политики. Оно основывается на глубоких историко-культурных и экономических связях, охватывает политику, экономику, энергетику, транспорт, науку, образование и другие сферы.

«Равноправный и доверительный диалог, опирающийся на взаимное уважение национальных интересов, является главным условием обеспечения устойчивости этого сотрудничества. Туркменистан, реализующий внешнеполитическую стратегию, основанную на правовом статусе постоянного позитивного нейтралитета, играет в данном формате действенную роль», – подчеркивается в сообщении.

Формат «Центральная Азия – Россия» стал примером успешного объединения усилий шести государств. Первый саммит состоялся в Астане в 2022 году. Туркменистан выступил с инициативой о проведении в Ашхабаде Межпарламентского форума государств Центральной Азии и России.