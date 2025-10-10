На саммите СНГ в Душанбе рассмотрят передачу председательства Туркменистану

На саммите Содружества Независимых Государств, который состоится 10 октября в Душанбе, будут рассмотрены вопросы о переходе с 1 января 2026 года председательства в СНГ к Туркменистану и о проведении следующего саммита в Ашхабаде. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

В саммите примут участие президенты Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

Сначала переговоры пройдут в узком формате с участием руководителей делегаций и генерального секретаря Содружества Сергея Лебедева. В этом формате главы государств подведут итоги деятельности и наметят основные задачи на перспективу. После узкого формата переговоры продолжатся в расширенном составе.

Планируется подписание ряда документов, в том числе:

— программа сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы;

— программа укрепления пограничной безопасности на 2026-2030 годы;

— концепция военного сотрудничества до 2030 года;

— совместное заявление глав государств СНГ по случаю 80-й годовщины создания ООН;

— документы по сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью и другие.

Кроме того, предполагается принять решение о продлении на новый трехлетний срок полномочий Лебедева на посту генерального секретаря СНГ.