«Камерата Ашхабад» приглашает на осенний концерт

В Ашхабаде, в киноконцертном зале «Ватан» 1 ноября состоится концерт «Листопад мелодий» в исполнении оркестра «Камерата Ашхабад». Художественный руководитель оркестра Бахрам Долыев, дирижёр Эзиз Джуманиязов.

В концерте примут участие солисты Довран Шаммыев и Айна Байрамгелдиева.

В ходе музыкального вечера прозвучит музыкальная премьера — произведение Ровшена Непесова «Легенда», завоевавшее Гран-при международного конкурса Тюрксой.

Начало концерта в 19:00.

По вопросам приобретения билетов обращайтесь по номеру телефона, указанному в афише (+993 61 23 52 34).