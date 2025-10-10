В Туркменистане побывала миссия ВОЗ по оказанию поддержки специалистам по туберкулезу

С 30 сентября по 3 октября в Туркменистане находилась с визитом миссия ВОЗ по оказанию практической и методической поддержки национальным специалистам по туберкулезу.

Миссию, организованную Страновым офисом ВОЗ, возглавил д-р Владимир Антоненко, руководитель отдела глобального партнерства и развития Института микробиологии и лабораторной медицины (Гаутинг Германия), Супранациональной референс-лаборатории ВОЗ по туберкулезу.

Визит был проведен в рамках Плана работы проекта Глобального фонда по борьбе с туберкулезом на 2025–2027 годы и направлен на укрепление технического потенциала Национальной референс-лаборатории по туберкулезу (НРЛ), входящей в состав Централизованной лаборатории Дирекции центров инфекционных болезней Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Как сообщается в пресс-релизе ВОЗ, ключевым компонентом миссии стал трёхдневный обучающий курс, направленный на обновление знаний процесса тестирования, интерпретации результатов и обеспечения качества для Pt и Cs в MGIT.

В дополнение к обучению д-р Антоненко провел оценку текущего процесса DST в НРЛ.

Успешное проведение этой миссии подчёркивает неизменную приверженность Туркменистана усилиям по борьбе с туберкулёзом посредством укрепления диагностических служб и международного сотрудничества. Развивая местный опыт и совершенствуя системы качества лабораторных исследований, страна делает ещё один важный шаг на пути к достижению глобальных целей по ликвидации туберкулёза.