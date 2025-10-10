В Дашогузе определили лучшую команду по футзалу среди экономических ведомств

Команда государственной службы «Туркменстандартлары» стала победителем чемпионата Дашогузского велаята по футзалу среди учреждений экономической отрасли. Об этом сообщили в Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Соревнования прошли в спортивном комплексе «Гарашсызлык» в Дашогузе. Турнир был организован велаятским советом Молодежной организации совместно с Главным управлением по физической культуре и спорту региона.

Второе место заняла команда велаятского налогового управления, третье – сборная Главного управления финансов и экономики Дашогузского велаята. Победителям и призерам вручили почетные грамоты и памятные подарки.

Организаторы отметили, что турнир показал высокий уровень спортивной подготовки молодых специалистов экономической отрасли региона.