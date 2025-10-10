Выступление Президента Туркменистана на саммите Центральная Азия – Россия

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил на заседании глав государства в формате «Центральная Азия – Россия». Текст выступления приводит Государственное информационное агентство TDH.

«Уважаемые Главы государств,

уважаемые члены делегаций,

Прежде всего, хотел бы выразить благодарность уважаемому Президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу Рахмону за радушный прием и гостеприимство.

Проведение нынешней, второй по счету встречи Глав государств Центральной Азии и России говорит, на наш взгляд, о переходе взаимодействия в таком формате на системную основу.

Это объективный процесс. Центральная Азия и Россия образуют собой не только широкое географическое пространство, но и объединены многовековыми историческими, политическими, экономическими, культурными и гуманитарными связями.

Именно совокупность таких факторов являет собой прочную основу для наращивания потенциала нашего сотрудничества по самому широкому спектру направлений как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе.

Важнейшей сферой партнерства наших стран была и остается совместная деятельность по упрочению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Здесь страны региона и Россия накопили немалый опыт. На регулярной основе проводятся консультации с участием представителей внешнеполитических и других ведомств.

Их тематика сегодня расширяется, включая в себя координацию действий для ответа на новые вызовы и риски, включая информационную и биологическую безопасность, обеспечение устойчивости и социального согласия в наших странах.

Это важнейшие вопросы, и мы вместе решаем их исходя из приверженности базовым ценностям, традициям, историческому опыту и объективной оценке современных тенденций.

Среди насущных совместных задач на мировой арене выделяем укрепление и координацию взаимодействия наших стран в международных структурах, прежде всего, в ООН. Убеждены в необходимости выстраивания общей линии и активном ее позиционировании в вопросах защиты общепризнанных норм международного права, укрепления роли и авторитета ООН, сохранения архитектуры глобальной безопасности на принципах равноправия и взаимного уважения.

Нужно вернуть международные отношения в русло цивилизованного общения, восстановить культуру уважительного диалога, предсказуемости и доверия. Уверен, что при всей сложности этой задачи сегодня, государства Центральной Азии и Россия вместе могут оказать существенное влияние на достижение этих целей.

Уважаемые участники,

Приоритетом сотрудничества Туркменистан считает укрепление и придание большей динамики экономическим связям между Центральной Азией и Россией.

За последние годы удалось выйти на целый ряд серьезных проектов с участием наших стран.

Особую значимость приобретает сегодня транспортная составляющая. Целью совместных действий в этом сегменте является создание надёжной, устойчивой и эффективной системы логистики, проходящей по территориям центральноазиатских государств и России.

Туркменистан видит большие перспективы при формировании международного транспортного коридора «Север-Юг» вдоль восточного побережья Каспийского моря. Этот коридор ценен сам по себе, несет существенную выгоду всем участникам. Одновременно, его следует рассматривать как часть большого евразийского транспортного проекта.

В этой связи хотел бы выделить значимость каспийского транспортно-логистического узла для налаживания прямых транспортных сообщений стран Центральной Азии с Россией через Каспийское море. Туркменистан готов к предметному обсуждению использования в этих целях возможностей международного морского порта Туркменбаши.

Подчеркиваем значимость энергетического партнерства. Здесь отдельное внимание уделяем электроэнергетике. Предлагаем подумать над сопряжением интересов в поставках электроэнергии на территории наших государств, а также выхода на соседние страны и регионы, в первую очередь, в южном направлении.

Также ожидаем более тесного сотрудничества в вопросах использования возобновляемой энергии. Уверен, что нам есть что предложить друг другу на основе имеющегося совместного опыта, новых компетенций и научно-технических достижений.

Выступаем за ускорение и конкретизацию партнерства в инновационной сфере. Нет нужды говорить о том, какое это имеет значение в плане внутреннего развития и международной конкуренции. Знаем и высоко оцениваем стратегическую линию России на широкую международную кооперацию в технологиях и инновациях. В этом контексте видим широкие перспективы сотрудничества и в нашем формате.

Для Туркменистана инновационное ускорение сегодня выступает одним из мощнейших стимулов развития национальной экономики и социальной сферы. Хотели бы приступить к практическому сотрудничеству, привлечению на взаимовыгодной основе инновационного потенциала партнёров в нашу индустриальную отрасль, в АПК, градостроительство, создание «умных городов».

Сохранение экологического баланса – еще одно из направлений, в рамках которого государствам Центральной Азии и России предстоит вместе решать немало задач. Это и обмеление Каспия, и спасение Арала, целый ряд вопросов, связанных с адаптационными мерами в промышленности и сельском хозяйстве, выбросами в атмосферу и других. Рассчитываем, что такие темы займут должное место в постоянной повестке шестистороннего взаимодействия.

Уважаемые участники,

Нынешний год – во многих смыслах особый для наших стран. Мы вместе отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это событие всегда будет прочной скрепой, объединяющей наши народы и государства.

Верность общему историческому наследию, приверженность идеалам добрососедства, дружбы, равноправия мы переносим в практику межгосударственных отношений, опираемся на них, всегда подчеркиваем их непреходящий характер.

Тем важнее видится развитие и укрепление гуманитарных, образовательных научных связей между Центральной Азией и Россией.

Они укрепляют наши отношения, создают прочные заделы на будущее, выполняют огромную воспитательную функцию, направленную на формирование у народов наших стран, в том числе молодежи, уважения и симпатии друг к другу, стремления к взаимному познанию. Это позитивные тенденции, проявление которых мы видим и должны поддерживать и поощрять.

В заключение хотел бы подтвердить готовность Туркменистана к сотрудничеству, нашей убежденности в важности, необходимости и большом потенциале такого формата взаимодействия, как «Центральная Азия-Россия».