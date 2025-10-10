Всемирный день зрения: медики призывают регулярно проверять здоровье глаз

9 октября во всем мире отмечается Всемирный день зрения, который традиционно проходит во второй четверг октября. Цель этого дня — повысить осведомленность о профилактике слепоты и важности своевременной офтальмологической помощи.

Международная кампания проходит под девизом «Любите свои глаза» и объединяет людей и организации здравоохранения по всему миру. Медики напоминают о необходимости бережного отношения к зрению и регулярных обследований у офтальмолога.

Одной из основных причин потери зрения являются заболевания сетчатки — внутренней оболочки глаза, которая передает зрительные сигналы в головной мозг. Такие патологии могут быть наследственными или связанными с диабетом, возрастными изменениями и другими болезнями.

Специалисты отмечают, что многие проблемы со зрением обратимы при раннем выявлении и своевременном лечении. Благодаря современным методам медицины возможно предотвратить приобретенную слепоту, вызванную заболеваниями сетчатки. Потеря зрения серьезно влияет на качество жизни не только пациентов, но и их семей.

Врачи призывают не откладывать визиты к офтальмологу и регулярно проходить профилактические осмотры.