Сердару Бердымухамедову присвоено почётное звание «Заслуженный архитектор Туркменистана»

Меджлис Туркменистана присвоил Президенту Сердару Бердымухамедову почётное звание «Türkmenistanyň at gazanan arhitektory» («Заслуженный архитектор Туркменистана»), сообщает TDH.

Как говорится в постановлении, звание присвоено за особые заслуги в области здравоохранения и архитектуры, а также за обеспечение соответствия строящихся в стране учреждений здравоохранения высоким архитектурным стандартам и национальному колориту.

Решение принято на основании предложений народных представителей, крупных общественных объединений, трудовых коллективов и граждан по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности в соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана.

В документе отмечается масштабная работа по реализации государственной программы «Saglyk» и развитию системы здравоохранения. В столице, городе Аркадаг и велаятах построены и введены в эксплуатацию современные медицинские учреждения, отличающиеся архитектурным решением и основанные на инновационных технологиях.

Продолжается строительство Международного центра педиатрии, Международного научно-клинического центра онкологии и Стоматологического центра в Ашхабаде, а также комплекса новых корпусов санатория Арчман. Начато строительство многопрофильной больницы в Ашхабаде, межэтрапской многопрофильной больницы в городе Теджен Ахалского велаята и Центра охраны здоровья матери и ребенка в Дашогузе.

Выступая на заседании, Сердар Бердымухамедов заявил, что воспринимает присвоение почётного звания как знак огромного уважения. Президент подчеркнул, что эта награда обязывает его и впредь усердно трудиться во имя процветания страны, и выразил благодарность народу за высокую оценку своей деятельности.