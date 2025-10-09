Сборная Туркменистана сыграет против Шри-Ланки в зеленой форме

Национальная сборная Туркменистана по футболу проведет матч отборочного турнира Кубка Азии-2027 против команды Шри-Ланки в зеленой форме. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Туркменистана.

Матч между Туркменистаном и Шри-Ланкой состоится 9 октября в Коломбо, начало в 15:15 по ашхабадскому времени. Хозяева поля выступят в белом комплекте.

После двух сыгранных туров туркменская команда занимает первое место в группе D с шестью очками. По три очка набрали сборные Шри-Ланки и Таиланда. Замыкает турнирную таблицу группы команда Китайского Тайбэя, которая пока не набрала ни одного очка.

