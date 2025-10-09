Представители Туркменистана приняли участие в конференции форума STS в Киото

Делегация Туркменистана во главе с ректором Инженерно-технологического университета имени Огузхана Г.Мезилова приняла участие в 22-й ежегодной конференции форума «Роль науки и технологий в обществе (STS)», которая состоялась в японском Киото 5 октября.

На официальном открытии форума STS присутствовали Император Японии Нарухито и высокопоставленные делегации из ряда стран мира, сообщает МИД Туркменистана.

На полях конференции туркменская делегация провела встречи и обсуждения по вопросам, направленным на расширение сотрудничества между странами в области науки, технологий, инноваций и образования.