Представители бизнеса Туркменистана приглашаются на бизнес-форум ЦАРЭС

Азиатский банк развития (АБР), выступающий в роли секретариата Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), организует бизнес-форум ЦАРЭС 18-19 ноября 2025 года в Бишкеке. Мероприятие пройдет под темой «Трансформация коридоров ЦАРЭС — Новые возможности для бизнеса» накануне 24-й Министерской конференции ЦАРЭС, запланированной на 20 ноября.

Форум будет сосредоточен на ЦАРЭС-коридоре 2, совпадающем со Срединным коридором, с акцентом на его устойчивость и цифровую трансформацию. В программе — рассмотрение возможностей государственно-частных партнерств в региональных проектах и взаимодействие в форматах «B2B» и «B2G».

Мероприятие предоставит участникам из частного сектора возможность установить контакты с властями региональных стран, финансовыми институтами развития, руководителями ведущих компаний, частными и венчурными инвесторами, а также другими представителями бизнеса для расширения деятельности за пределами национальных границ.

АБР приглашает частные предприятия Туркменистана, работающие в сферах умной логистики, цифровой торговли и электронной коммерции, устойчивого транспорта и интеллектуальных систем городской мобильности, зеленой энергетики или экологического туризма, зарегистрироваться для участия по ссылке https://carecprogram.org/?event=carec-business-forum. После рассмотрения заявок АБР направит письма-приглашения одобренным компаниям.

Регистрация для очного участия открыта до 10 октября 2025 года (20:59 по ашхабадскому времени).