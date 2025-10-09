Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2025 года

Нобелевская премия по физике в 2025 году присуждена трем американским ученым — Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису. Награда вручена за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Об этом объявили представители Нобелевского комитета на церемонии, сообщает gazeta.ru.

Квантовая механика позволяет частице проходить сквозь барьер с помощью процесса, называемого туннелированием. При вовлечении большого количества частиц квантово-механические эффекты обычно становятся незначительными. Эксперименты лауреатов продемонстрировали, что квантово-механические свойства могут быть воспроизведены в макроскопическом масштабе.

В 2024 году Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей.