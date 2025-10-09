Новый генеральный консул Туркменистана вручил консульский патент представителю МИД Ирана в Мешхеде

8 октября состоялась встреча между генеральным консулом Туркменистана в Исламской Республике Иран (г. Мешхед) Гуванчмыратом Атаевым и руководителем представительства Министерства иностранных дел Ирана в городе Мешхед Ахметом Масумифаром.

В ходе встречи Г. Атаев в качестве генерального консула Туркменистана в Исламской Республике Иран (г. Мешхед) вручил копию консульского патента руководителю представительства А. Масумифару.

Стороны отметили, что благодаря неустанным усилиям Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана взаимовыгодное сотрудничество между странами продолжает развиваться, а темпы роста отношений усиливаются.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с торгово-экономическим, транспортно-коммуникационным сотрудничеством, а также взаимодействием в сферах науки, образования и здравоохранения между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.​​​​​​​​​​​​​​​​