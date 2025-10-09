Мингазов номинирован на звание лучшего игрока гонконгского «Китчи» в августе-сентябре

Туркменский полузащитник Руслан Мингазов вошел в число претендентов на звание лучшего игрока гонконгского футбольного клуба «Китчи» по итогам августа и сентября. Об этом сообщается на официальных страницах клуба в социальных сетях.

Помимо Мингазова, на награду претендуют испанские форварды Адриан Ревилья и Леандро Мартинес.

Победитель будет определен по итогам голосования, в котором примут участие тренерский штаб основной команды (20% голосов), представители спонсоров (10%) и болельщики клуба (70%). Игрок, набравший наибольшее количество голосов, получит денежный приз в размере 2 тыс. гонконгских долларов (около $250).

Награда «Игрок месяца «Китчи» от Gatorade» учреждена для признания футболистов, продемонстрировавших исключительное мастерство и влияние на игру команды в течение месяца, отмечается в сообщении клуба.