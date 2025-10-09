Два студента туркменского гуманитарного вуза направлены на год в Японию

Двое учащихся Международного университета гуманитарных наук и развития Новруз Алланазаров и Айболек Атаева направлены в Японию для продолжения обучения в рамках годичной программы студенческого обмена.

Данный обмен состоялся в рамках плодотворного сотрудничества между Токийским университетом иностранных исследований и Международным университетом гуманитарных наук и развития, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Программа обмена является ярким результатом работы туркменского вуза в области международного сотрудничества и служит укреплению дружбы, взаимопонимания и культурных связей между народами Туркменистана и Японии. Программа предоставляет студентам широкие возможности для получения международного опыта, повышения уровня образования и достойного представления своей страны на мировой арене.

С момента запуска программы студенческого обмена в Токийском университете иностранных исследований прошли обучение 11 студентов МУГНиР.

Также один студент из Японии обучался по этой программе в туркменском вузе.

Созданный в 2016 году при МУГНиР Центр японского языка и культуры (Global Japan Office) играет важную роль в развитии сотрудничества. Он поддерживает преподавание японского языка в университете, а также вносит значительный вклад в развитие образовательных связей между дружественными странами.