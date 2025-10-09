Дания планирует запретить социальные сети для подростков младше 15 лет

Правительство Дании работает над запретом использования ряда социальных сетей для детей младше 15 лет. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на премьер-министра страны Метте Фредериксен.

Глава правительства заявила, что мобильные телефоны и социальные сети негативно влияют на детство датских детей. Фредериксен обратилась к парламенту с призывом ужесточить законодательство в этой сфере. При этом соответствующий законопроект пока не внесён в повестку на предстоящий парламентский год.

В прошлом году гражданская инициатива о запрете TikTok, Snapchat и Instagram (последняя запрещена в РФ) для детей собрала в Дании 50 тысяч подписей.

Премьер-министр также отметила, что родители должны иметь возможность разрешать своим детям регистрироваться в социальных сетях с 13 лет. Кроме того, датские власти выступают за то, чтобы Евросоюз обязал технологические компании проверять возраст пользователей в интернете.

Это не первое предложение Фредериксен по ограничению доступа детей к социальным сетям — ранее она уже выступала с аналогичной инициативой.