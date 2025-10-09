В Туркменистане продлили тендер на строительство завода по производству йода

Государственный концерн «Туркменхимия» продлил срок приема заявок на международный тендер по проектированию и строительству завода по производству йода, брома и бромопроизводных с реконструкцией сырьевой базы на месторождении Боядаг, йодного завода «Балканабат». Об этом говорится в сообщении в газете «Нейтральный Туркменистан».

Тендер был объявлен 23 августа 2025 года.

Для участия в тендере необходимо направить письменную заявку с указанием полного названия участника, его правового статуса, страны регистрации и реквизитов в адрес Государственного концерна «Туркменхимия» по адресу: г. Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 132.

Стоимость пакета тендерной документации составляет 1 725 долларов США с учетом НДС или эквивалент в манатах по курсу Центрального банка Туркменистана для резидентов страны. Тендерные предложения будут приниматься после подтверждения оплаты.

Крайний срок подачи предложений – 30 рабочих дней с момента публикации объявления.

Справки по телефонам: (+99312) 39-01-62, 39-01-58; факс: 39-01-72.

Электронная почта: contact@turkmenhimiya.gov.tm; 12dep@turkmenhimiya.gov.tm.