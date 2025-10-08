Туркменская делегация приняла участие в тренинге по управлению водными ресурсами в Италии

С 29 сентября по 3 октября в рамках сотрудничества в формате «Центральная Азия — Италия» в городе Витербо (Италия) прошли обучающие семинары по устойчивому управлению водными ресурсами.

В семинарах приняли активное участие представители Министерства образования Туркменистана и Туркменского сельскохозяйственного института. Об этом сообщается на сайте минобразования.

Целью семинара было изучение нового международного опыта рационального использования водных ресурсов в сельском хозяйстве, внедрение инновационных систем орошения и эффективное использование потенциала цифровых технологий.

Полевые испытания позволили участникам ознакомиться с работой оросительных систем, установленных в учебно-опытном хозяйстве Университета Тушиа в городе Витербо.

Также в рамках тренинга участники ознакомились с производством ирригационного оборудования на предприятии TORO, выпускающем водосберегающее оборудование, новыми сенсорными технологиями и возможностями программы для проектирования ирригационных систем H2OCAD.

В ходе визита в сельскохозяйственный исследовательский центр ARSIAL состоялся обмен идеями и опытом в области засухоустойчивых растений, систем мониторинга почвы и воды, а также технологий Internet of Things (IoT).

В заключительный день тренинга были продемонстрированы эксперименты по изучению состояния растений в условиях засухи, в том числе с использованием высокопроизводительной платформы фенотипирования спин-офф центра Arcadia.