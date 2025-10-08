Туркменистан примет участие в саммитах «ЦА – Россия» и СНГ в Душанбе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и заседании Совета глав государств СНГ, которые пройдут 9-10 октября в Душанбе. Об этом сообщает МИД Таджикистана.

9 октября в Душанбе состоится второй саммит «Центральная Азия – Россия» с участием президентов Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России.

В ходе заседания главы государств обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием многопланового взаимодействия, а также меры по координации действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами.

По итогам саммита планируется принять Итоговое коммюнике и План совместных действий.

9 октября в Душанбе также пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ под председательством министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина.

В повестку заседания включены ключевые вопросы укрепления многостороннего взаимодействия в рамках Содружества.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят подготовку к саммиту глав государств СНГ, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая обеспечение безопасности, устойчивое развитие и координацию действий на международных площадках.

10 октября в Душанбе во Дворце нации под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоится саммит глав государств СНГ.

Ожидается участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Президента Беларуси Александра Лукашенко, Ррезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента России Владимира Путина, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая вопросы региональной и глобальной безопасности.

Особое внимание будет уделено дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.

По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.