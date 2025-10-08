Туркменистан и Азербайджан заложили фундамент мечети в Физули

В Физули состоялась церемония закладки фундамента мечети, которую Туркменистан подарит Азербайджану. Мероприятие прошло в формате телемоста с участием глав делегаций стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ) сразу после XII саммита ОТГ в Габале.

Как сообщает газета «Туркменистан», церемонию открыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который выразил благодарность за строительство мечети в качестве подарка от Туркменистана.

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении отметил, что строящаяся в Физули мечеть будет иметь большое значение для укрепления туркмено-азербайджанских дружественных и братских отношений.

Муфтии Туркменистана и Азербайджана, участвовавшие в церемонии по видеосвязи с места закладки фундамента, прочитали аяты из Корана и высказали добрые пожелания.

Главы делегаций всех стран-участниц ОТГ одновременным нажатием на экран дали символический старт строительству мечети. Церемония завершилась просмотром специального видеоролика о проекте.

Мечеть будет построена за счет средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Строительство осуществит частное предприятие «Ага-гурлушык».