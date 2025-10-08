Президент Туркменистана пригласил Владимира Путина в Ашхабад на Форум мира и доверия

turkmenistan.gov.tm

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил по телефону своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и пригласил его принять участие в Международном форуме мира и доверия, который пройдет 12 декабря в Ашхабаде. Об этом сообщила информационная программа «Ватан».

Владимир Путин поблагодарил за приглашение и подчеркнул огромную роль политики нейтралитета Туркменистана в деле упрочения регионального мира и благополучия.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Россия является стратегическим партнёром Туркменистана, и отношения между странами основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и добрососедства.

Пользуясь представившейся возможностью, Президент России передал тёплые приветствия и наилучшие пожелания Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.