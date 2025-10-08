Иран обнаружил крупные запасы газа на месторождении Пазан

Иран по итогам испытания разведочной скважины выявил значительные запасы природного газа на месторождении Пазан, сообщает агентство Shana со ссылкой на министра нефти и газа Мохсена Пакнежада. По его словам, новые запасы оцениваются в 10 трлн куб. футов (около 280 млрд куб. м).

Месторождение Пазан расположено примерно в 21 км от города Джам в провинции Бошехр. Министр отметил, что геологоразведочные работы на этом участке не проводились в течение восьми лет, и недавно были возобновлены работы на второй разведочной скважине.

Пакнежад также уточнил, что добыча газа из новых запасов может начаться через 40 месяцев.