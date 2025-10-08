В Вене прошел торжественный прием в честь 34-летия независимости Туркменистана

октября в отеле «Grand Hotel Wien» в центре Вены состоялся торжественный прием, посвященный 34-й годовщине независимости Туркменистана и объявлению 2025 года «Международным годом мира и доверия». Мероприятие организовало посольство Туркменистана в Австрии при поддержке Австрийско-Туркменского Общества.

В приеме приняли участие представители МИД Австрии, мэрии Вены, дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Вене, руководители австрийских министерств и ведомств, Палаты экономики Австрии, главы компаний, туркменские студенты и представители СМИ.

Посол Туркменистана в Австрии Хемра Аманназаров рассказал об исторических преобразованиях страны за годы независимости под руководством президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, а также о развитии двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Шеф протокола МИД Австрии Максимиллиан Хенниг отметил приоритеты двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и взаимопонимания.

Президент Австрийско-Туркменского Общества Неда Бергер подчеркнула значение постоянного нейтралитета Туркменистана, который трижды был подтвержден Генеральной Ассамблеей ООН. Она отметила общность нейтрального статуса обеих стран — Туркменистан будет отмечать 30-летие своего нейтралитета 12 декабря, а Австрия в конце октября празднует 70-летие постоянного нейтралитета.

В качестве примера сотрудничества была названа встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом 24 сентября в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии ООН, где лидеры обсудили развитие деловых отношений в сфере экономики и культуры.

Музыкальную программу вечера составили выступления туркменских музыкантов и певцов с произведениями народного искусства. В рамках приема была организована выставка национального искусства Туркменистана и предложены блюда национальной кухни.