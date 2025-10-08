В Ашхабаде пройдет международный форум по здравоохранению, образованию и спорту

10-12 октября в Ашхабаде откроет свои двери ежегодная Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства». По традиции мероприятие приурочено к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

В выставке примут участие министерства и ведомства Туркменистана, иностранные компании, бизнесмены, сообщается на сайте Торгово-промышленной палаты.

Здесь будут представлены медицинское диагностическое и лечебное оборудование и техника, медицинский инструментарий, различные услуги в сфере здравоохранения, инновационные решения в медицине.

Кроме того, ведущие мировые компании представят жителям и гостям столицы свою деятельность в сфере образования и спорта, а также последние технологические достижения.

Место проведения выставки — здание Торгово-промышленной палаты Туркменистана по проспекту Чандыбиль, 143

Выставка будет работать с 09:00 до 18:00.