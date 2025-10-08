Борец Аслан Агададаев принес Туркменистану вторую медаль на III Играх стран СНГ

Туркменский борец греко-римского стиля Аслан Агададаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 110 кг на III Играх стран СНГ, проходящих в Азербайджане. Это вторая награда туркменской сборной на турнире.

В соревновании, в котором приняли участие пять спортсменов, Агададаев в стартовом поединке победил азербайджанца Рауфа Муталлимова (2:0), затем уступил будущему победителю соревнований россиянину Дмитрию Кочурову (0:3). В третьей схватке туркменский борец уверенно обыграл белоруса Даниила Маслакова (3:0), но проиграл узбекистанцу Саидамиру Нематову (1:5), заняв в итоге третье место.

Первую медаль для Туркменистана на турнире завоевал боксер Хангельды Лукманов в весовой категории до 52 кг.

Соревнования проходят в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гейгеле и Ханкенди. В них участвуют 1624 спортсмена в возрасте до 23 лет из 13 стран, которые до 8 октября разыгрывают 246 комплектов наград в 23 дисциплинах.

Делегацию Туркменистана представляют 56 человек, включая 36 атлетов, выступающих в баскетболе 3х3, боксе, вольной и греко-римской борьбе, карате, плавании, пулевой стрельбе и тхэквондо.

С двумя бронзовыми медалями сборная Туркменистана занимает восьмое место в общекомандном зачете, опережая Пакистан, Турцию, Кубу, Кувейт и Оман.

На предыдущих Играх СНГ в 2023 году в Беларуси команда Туркменистана в составе 79 спортсменов завоевала три серебряные и 15 бронзовых медалей.