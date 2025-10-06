Туркменские самбисты завоевали пять медалей на молодежном чемпионате мира в Индонезии

Национальная сборная Туркменистана по самбо успешно выступает на чемпионате мира среди молодежи и юниоров, который проходит с 3 по 5 октября в индонезийском городе Кабупатен Богор.

По итогам соревнований туркменские спортсмены завоевали пять медалей различного достоинства. Золото в копилку сборной принес Ислам Хемраев, одержавший победу в весовой категории до 71 кг в боевом самбо. Хемраев является студентом первого курса Туркменского государственного института физической культуры и спорта.

Три серебряные награды завоевали Расул Джабраилов (боевое самбо, 64 кг), Икбал Сапарова (самбо, 50 кг) и Маликберди Бегиев (боевое самбо, 88 кг). Бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг в классическом самбо завоевал Ильшат Довранов.

В чемпионате мира принимают участие спортсмены из 34 стран, всего на турнир заявлено 383 участника. Соревнования продолжаются.​​​​​​​​​​​​​​​​