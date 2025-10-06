Туркменские самбисты завоевали две серебряные медали на молодежном ЧМ в Индонезии

Спортсмены из Туркменистана Расул Джабраилов и Маликберди Бегиев завоевали серебряные медали в первый день Молодежного первенства мира по самбо 2025, которое проходит в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Соревнования проходят с 3 по 5 октября в округе Богор (Западная Ява) на арене JSI Resort Megamendung. Это первый случай, когда Индонезия принимает молодежное первенство мира по самбо.

Джабраилов завоевал серебро в весовой категории до 64 кг, а Бегиев стал вторым в категории до 88 кг. Оба спортсмена выступали в дисциплине боевое самбо среди юниоров.

По итогам первого дня турнира были определены победители и призеры в 13 весовых категориях. На соревнования собрались сильнейшие молодые самбисты планеты.

Турнир продлится до 5 октября.