Туркменистан и Армения вышли на новый уровень отношений – посол в Ереване

Отношения между Туркменистаном и Арменией за последние годы вышли на качественно новый уровень. Об этом заявил завершающий дипломатическую миссию посол Туркменистана в Ереване Мухаммедгелди Аязов на встрече с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба МИД Туркменистана.

«За последние годы отношения между Туркменистаном и Республикой Армения вышли на качественно новый уровень, чему способствуют взаимные визиты на высшем и высоком уровне», – говорится в сообщении.

Хачатурян также подчеркнул высокий уровень туркмено-армянских отношений и отметил, что визиты в Туркменистан оставили у него приятные впечатления. Президент Армении высоко оценил проведение Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая прошла в августе в Национальной туристической зоне «Аваза».

В ходе встречи стороны подчеркнули, что политико-дипломатическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество являются важными направлениями межгосударственного диалога.

Хачатурян выразил признательность Аязову за его личный вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов ранее подписал указ о назначении Аязова послом в Саудовской Аравии, освободив его от должностей посла в Армении и Ливане.