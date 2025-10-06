Сборная Туркменистана примет участие в чемпионате мира по пара-пауэрлифтингу в Каире

Туркменские спортсмены примут участие в World Para Powerlifting Championships 2025, одном из ключевых международных соревнований в пара-пауэрлифтинге.

Чемпионат мира состоится в Каире (Египет) с 11 по 18 октября.

Сборная Туркменистана представлена 8 спортсменами, которые будут бороться за медали в различных весовых категориях.

В чемпионате примут участие 542 спортсмена из 71 страны, а также 25 нейтральных атлетов. Среди участников 314 мужчин и 228 женщин.

Соревнования пройдут на современных площадках с полным соблюдением международных стандартов, включая все весовые категории для мужчин и женщин.

Участие в чемпионате туркменских спортсменов является важным этапом их подготовки к Паралимпийским играм и другим международным соревнованиям.