Сборная Туркменистана примет участие в чемпионате мира по пара-пауэрлифтингу в Каире
Туркменские спортсмены примут участие в World Para Powerlifting Championships 2025, одном из ключевых международных соревнований в пара-пауэрлифтинге.
Чемпионат мира состоится в Каире (Египет) с 11 по 18 октября.
Сборная Туркменистана представлена 8 спортсменами, которые будут бороться за медали в различных весовых категориях.
В чемпионате примут участие 542 спортсмена из 71 страны, а также 25 нейтральных атлетов. Среди участников 314 мужчин и 228 женщин.
Соревнования пройдут на современных площадках с полным соблюдением международных стандартов, включая все весовые категории для мужчин и женщин.
Участие в чемпионате туркменских спортсменов является важным этапом их подготовки к Паралимпийским играм и другим международным соревнованиям.