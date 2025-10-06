Русский драматический театр Ашхабада отправляется на гастроли в Балканский велаят
В октябре артисты Государственного русского драматического театра им. А.С.Пушкина отправляются в гастрольный тур по городам Балканского велаята. Они привезут свои спектакли, а также концертную программу зрителям Гызыларбата, Балканабата и Хазара.
График выездных спектаклей следующий:
Город Гызыларбат (билеты на продаже в кассе Дома культуры; телефон 71-12-02)
- Вск.12.10. «В гостях у сказки» 15:00
- Вск.12.10.Концерт «Море радости» 18:00
Город Балканабат (билеты продаются в кассе Балканского др.театра им. Туркменбаши; +99361 16-60-07, 71-12-02 адм.)
Пн.13.10. Концерт «Море радости» 19:00
Вт. 14.10. «В гостях у сказки» 15:00
Вт. 14.10. «Только о любви», Концерт 17:00
Вт. 14.10. А.Васильев «Сестры» 19:00
Ср. 15.10. Т.Ширяева «Колобок» 15:00
Ср. 15.10. Концерт «Море радости» 17:00
Ср. 15.10. «Только о любви», Концерт 19:00
Чет.16.10. «В гостях у сказки» 15:00
Чет.16.10. «Только о любви», Концерт 17:00
Чет.16.10. А.Васильев «Сестры» 19:00
Город Хазар (билеты продаются в кассе Хазарского генешлике; +99365 88-85-43, 71-12-02 адм.)
Суб.18.10. «В гостях у сказки» 15:00
Суб.18.10. «Только о любви», Концерт 17:00
Суб.18.10. А.Васильев «Сестры» 19:00
Вск.19.10. «В гостях у сказки» 13:30
Вск.19.10. Т.Ширяева «Колобок» 15:00
Вск.19.10. Концерт «Море радости» 17:00
Вск.19.10. «Только о любви», Концерт 19:00
Пн.20.10. Т.Ширяева «Колобок» 15:00
Пн.20.10. «Только о любви», Концерт 17:00
Пн.20.10. А.Васильев «Сестры» 19:00