Русский драматический театр Ашхабада отправляется на гастроли в Балканский велаят

В октябре артисты Государственного русского драматического театра им. А.С.Пушкина отправляются в гастрольный тур по городам Балканского велаята. Они привезут свои спектакли, а также концертную программу зрителям Гызыларбата, Балканабата и Хазара.

График выездных спектаклей следующий:

Город Гызыларбат (билеты на продаже в кассе Дома культуры; телефон 71-12-02)

Вск.12.10. «В гостях у сказки» 15:00

Вск.12.10.Концерт «Море радости» 18:00

Город Балканабат (билеты продаются в кассе Балканского др.театра им. Туркменбаши; +99361 16-60-07, 71-12-02 адм.)

Пн.13.10. Концерт «Море радости» 19:00

Вт. 14.10. «В гостях у сказки» 15:00

Вт. 14.10. «Только о любви», Концерт 17:00

Вт. 14.10. А.Васильев «Сестры» 19:00

Ср. 15.10. Т.Ширяева «Колобок» 15:00

Ср. 15.10. Концерт «Море радости» 17:00

Ср. 15.10. «Только о любви», Концерт 19:00

Чет.16.10. «В гостях у сказки» 15:00

Чет.16.10. «Только о любви», Концерт 17:00

Чет.16.10. А.Васильев «Сестры» 19:00

Город Хазар (билеты продаются в кассе Хазарского генешлике; +99365 88-85-43, 71-12-02 адм.)

Суб.18.10. «В гостях у сказки» 15:00

Суб.18.10. «Только о любви», Концерт 17:00

Суб.18.10. А.Васильев «Сестры» 19:00

Вск.19.10. «В гостях у сказки» 13:30

Вск.19.10. Т.Ширяева «Колобок» 15:00

Вск.19.10. Концерт «Море радости» 17:00

Вск.19.10. «Только о любви», Концерт 19:00

Пн.20.10. Т.Ширяева «Колобок» 15:00

Пн.20.10. «Только о любви», Концерт 17:00

Пн.20.10. А.Васильев «Сестры» 19:00