Рост ВВП в Туркменистане за девять месяцев 2025 года составил 6,3%

Рост валового внутреннего продукта Туркменистана за январь-сентябрь 2025 года составил 6,3%. Об этом заявил Президент Сердар Бердымухамедов на заседании правительства, сообщает TDH.

«За отчетный период темп роста ВВП составил 6,3%. В стране введены в строй объекты промышленного и социального назначения, продолжается реформирование секторов экономики, последовательно модернизируются производственные отрасли», – сказал глава государства.

На заседании были озвучены показатели развития топливно-энергетического комплекса. Как доложил вице-премьер Батыр Аманов, Государственный концерн «Туркменнефть» выполнил план по добыче нефти на 109,7%, по переработке – на 109,4%. Производство бензина составило 108,8% от плана, дизельного топлива – 101%, смазочных масел – 100%. Добыча природного и попутного газа достигла 103,1% от планового показателя.

Также сообщалось о достигнутых технико-экономических показателях по производству полипропилена, сжиженного газа и поставкам природного газа на экспорт.

По итогам 2024 года объем ВВП Туркменистана составил свыше $68,7 млрд. Добыча природного газа в прошлом году превысила 77,6 млрд кубометров, нефти – 8,3 млн тонн.