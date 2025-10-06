Пушкинский театр в Ашхабаде приглашает на свои октябрьские спектакли

Государственный русский драматический театр им. А.С.Пушкина приглашает ашхабадцев и гостей столицы на свои спектакли в октябре.

Предлагаем ознакомиться с репертуаром театра на октябрь и начало ноября.

Пят.03.10. Г.Парачури «Индийская любовь» 19:00

Суб.04.10. К.Чуковский, С.Маршак, О.Волкова «В гостях у сказки» 12:00

Суб.04.10. Л.Герш «Свободные бабочки» 19:00

Вск.05.10. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 11:00, 13:00

Вск.05.10. А.Островский «Волки и овцы» 19:00

Пят.10.10. Лопе де Вега «Изобретательная влюбленная» 19:00

Суб.11.10. И.Чернышев «Суперзаяц» 12:00

Суб.11.10. О.Волкова, М.Мамметкурбанов «Счастье туркмен» 19:00

Вск.12.10. Т.Ширяева «Колобок» 11:00, 13:00

Вск.12.10. Концерт «Дружба народов» 19:00

Пят.17.10. «Только о любви», Концерт 19:00

Суб.18.10. С.Астраханцев «Красная шапочка» 12:00

Суб.18.10. А. Курейчик «Исполнитель желаний» 19:00

Вск.19.10. Л.Степанская «Бовенджик» 11:00, 13:00

Вск.19.10. С.Сербазов, М.Мамедкурбанов «Струны души» 19:00

Пят.24.10. Г.Хакен «Одна испанская ночь» 19:00

Суб.25.10. М.С.Непряхин «Аладдин и волшебная лампа» 12:00

Суб.25.10. У.Гаджибеков «Аршин мал алан» 19:00

Вск.26.10. Т.Габбе «Золушка» 11:00, 13:00

Вск.26.10. Премьера Б.Маммедов «Когда сияет душа молодая» 19:00

Пят.31.10. И.Султанов «Семейная тайна» 19:00

Суб.01.11. К.Чуковский, С.Маршак, О.Волкова «В гостях у сказки» 12:00

Суб.01.11. Р.Тома «Восемь любящих женщин» 19:00

Вск.02.11. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки» 11:00, 13:00

Вск.02.11. А.Цагарели «Ханума» 19:00