Пушкинский театр в Ашхабаде приглашает на свои октябрьские спектакли

Пушкинский театр в Ашхабаде приглашает на свои октябрьские спектакли

Государственный  русский драматический театр  им. А.С.Пушкина приглашает ашхабадцев и гостей столицы на свои спектакли в октябре.

Предлагаем ознакомиться с репертуаром театра на октябрь и начало ноября.

Пят.03.10. Г.Парачури «Индийская любовь»                                              19:00

Суб.04.10. К.Чуковский, С.Маршак, О.Волкова «В гостях у сказки»          12:00

Суб.04.10. Л.Герш  «Свободные бабочки»                                                    19:00

Вск.05.10. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка»                                             11:00, 13:00

Вск.05.10. А.Островский  «Волки  и овцы»                                                 19:00

Пят.10.10. Лопе де Вега «Изобретательная  влюбленная»                         19:00

Суб.11.10. И.Чернышев «Суперзаяц»                                                            12:00

Суб.11.10. О.Волкова, М.Мамметкурбанов  «Счастье туркмен»                 19:00

Вск.12.10. Т.Ширяева «Колобок»                                                                  11:00, 13:00

Вск.12.10. Концерт «Дружба народов»                                                         19:00

Пят.17.10. «Только о  любви», Концерт                                                          19:00

Суб.18.10. С.Астраханцев «Красная шапочка»                                              12:00

Суб.18.10. А. Курейчик «Исполнитель желаний»                                          19:00

Вск.19.10. Л.Степанская «Бовенджик»                                                 11:00, 13:00

Вск.19.10. С.Сербазов, М.Мамедкурбанов  «Струны души»                        19:00

Пят.24.10. Г.Хакен «Одна испанская ночь»                                                  19:00

Суб.25.10. М.С.Непряхин  «Аладдин и волшебная лампа»                         12:00

Суб.25.10. У.Гаджибеков «Аршин мал алан»                                                19:00

Вск.26.10. Т.Габбе «Золушка»                                                             11:00, 13:00

Вск.26.10. Премьера Б.Маммедов «Когда сияет душа молодая»                19:00

Пят.31.10. И.Султанов «Семейная тайна»                                                     19:00

Суб.01.11. К.Чуковский, С.Маршак, О.Волкова «В гостях у сказки»            12:00

Суб.01.11. Р.Тома «Восемь любящих  женщин»                                           19:00

Вск.02.11. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки»                                     11:00, 13:00

Вск.02.11. А.Цагарели «Ханума»                                                                    19:00