Президент Туркменистана поставил задачу по увеличению поголовья скота в стране

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании правительства особо подчеркнул необходимость развития животноводства и увеличения поголовья скота в стране. Об этом сообщает информагентство TDH.

Вице-премьер Тангрыгулы Атахаллыев представил отчет об итогах деятельности курируемого комплекса за январь-сентябрь 2025 года, а также о ведущихся в велаятах сельскохозяйственных работах.

По сельскохозяйственному сектору темп роста производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 112,9%. Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности показало рост на уровне 102,6%.

Заслушав отчет, глава государства отметил важность строгого контроля за ведущимися в стране сельхозработами и повышения темпов хлопкоуборочной кампании. Наряду с этим Президент подчеркнул необходимость держать в центре внимания ход сева пшеницы в велаятах, принимать меры для получения высоких урожаев, а также особое значение придавать развитию животноводства и увеличению поголовья скота. В связи с этим вице-премьеру были адресованы конкретные поручения, говорится в сообщении.

Как было доложено, в рамках ведущихся сезонных кампаний в велаятах продолжается сев озимой пшеницы. Принимаются меры по эффективному задействованию сельхозтехники и зерновых сеялок, а также по своевременному поливу засеянных площадей. Одновременно ведется работа по обеспечению оперативного сбора урожая хлопка и переработки сырца на хлопкоочистительных предприятиях.