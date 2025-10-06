В Ашхабаде подвели итоги конкурса «Озон и климат» среди школьников

3 октября в Ашхабаде подвели итоги научно-творческого конкурса «Озон и климат», который был ранее объявлен совместно общественной организацией Ýaş tebigatçy, Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Программой развития ООН (ПРООН) к Международному дню охраны озонового слоя.

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, основной целью конкурса было расширение знаний школьников о защите озонового слоя, формирование экологической культуры и развитие их исследовательских и творческих способностей.

В конкурсе приняли участие учащиеся 7–12 классов общеобразовательных школ Ашхабада. Они представили демонстрационные макеты и проектные работы на тему «Что могут сделать люди для защиты озонового слоя и уменьшения последствий изменения климата?»

По итогам конкурса первое место за совместную работу заняли учащиеся средней школы № 55 города Халлыбердиев Ибрагим, Акгаева Акгюль, Атаева Айша и Демидовский Станислав. Второе место заняли учащиеся средней школы № 15 Ахмедов Ахмет и Агамырадов Алыхан. Третье место досталось Дурдыевой Гульнур, ученице средней школы № 34 города.